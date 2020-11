Governo da Etiópia envia tropas para a região de Tigré

O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed ordenou na quarta-feira (04.11) o lançamento de uma operação militar contra a região norte de Tigré. Na sequência de um ataque mortal contra uma base do exército federal na noite para quarta-feira, a região semiautónoma tinha sido previamente colocada sob estado de emergência por seis meses.

O governo da região do Tigré, do partido TPLF, anunciou não reconhecer mais a autoridade do estado central desde o adiamento das eleições nacionais agendadas para agosto. O TPLF já fez parte da coligação governamental de Adis Abeba, mas ressentimentos resultantes da sua perda de força política dominante no país causaram o seu afastamento.

O primeiro-ministro e prémio Nobel da Paz, Abiy Ahmed, justificou o adiamento com a pandemia da Covid-19. Mas os seus opositiores acusam-no de manobras para se manter no poder.