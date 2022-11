Governo da Alemanha apoia Moçambique com 199 ME

O Governo da Alemanha anunciou hoje um apoio de 199 milhões de euros para setores de desenvolvimento social e económico em Moçambique, no âmbito do estreitamento da cooperação bilateral, segundo um comunicado conjunto.

A nota da embaixada alemã em Maputo e do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique avança que o financiamento será canalizado para as áreas da educação profissional, descentralização e finanças públicas, desenvolvimento económico sustentável, bem como energias renováveis.

"Reforçar as relações bilaterais"

O novo pacote financeiro foi acordado durante negociações entre as delegações dos dois países, realizadas na terça-feira e na quarta-feira, avança-se no comunicado.

"As partes reafirmaram o desejo mútuo de continuar a reforçar as relações bilaterais, baseadas na confiança mútua e em vantagens recíprocas, o que carateriza esta parceria de longa data", refere-se no texto.

Na ocasião, o chefe da delegação alemã, Alois Schneider, do Ministério Federal da Cooperação Económica e do Desenvolvimento, disse que "a Alemanha é um parceiro empenhado, fiável e experiente, que apoia Moçambique na implementação dos seus objetivos de desenvolvimento, através de uma cooperação eficaz".

O país europeu é um dos maiores doadores bilaterais de Moçambique, com uma longa história de cooperação, acrescentou Schneider.

Aquele responsável declarou que a ajuda da Alemanha vai concentrar-se mais na região norte de Moçambique. A província nortenha de Cabo Delgado é, desde 2017, afetada por uma insurgência armada caracterizada por várias entidades como terrorismo.

Por seu lado, o chefe da delegação moçambicana nas referidas negociações, Aristides Adriano, referiu que o Governo de Moçambique reconhece a importância da parceria com a Alemanha no âmbito da cooperação para o desenvolvimento.