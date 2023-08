Governo cessante da Guiné-Bissau pede demissão

À saída de uma audiência com o Presidente da República esta segunda-feira (07.08), no âmbito das auscultações aos partidos com assento parlamentar para a nomeação de um novo primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam avançou que apresentou a demissão ao chefe de Estado.

"Nós reiterámos a nossa total colaboração, no sentido de o Presidente poder avançar e nomear o candidato proposto pela coligação [PAI - Terra Ranka] para o posto de primeiro-ministro e consequentemente a formação do novo Governo. Também aproveitámos esta ocasião para apresentar a carta de demissão do Governo que era liderado pela minha pessoa", explicou Nabiam a seguir à audiência com Umaro Sissoco Embaló.

"Portanto, a partir de hoje, vamos acompanhar o processo. Essa [mudança de pasta] certamente terá lugar ainda esta semana", acrescentou o líder da Assembleia do Povo Unido-Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB).

Geraldo Martins proposto como PM

A coligação PAI Terra-Ranka, vencedora das legislativas de 4 de junho, propôs ao chefe de Estado o nome de Geraldo Martins para o cargo de primeiro-ministro.

Martins é antigo ministro das Finanças e ex-quadro do Banco Mundial.

Domingos Simões Pereira: "Já se perdeu muito tempo" Foto: Iancuba Dansó/DW

À saída da audiência com o Presidente da República, o coordenador da coligação, Domingos Simões Pereira, frisou a urgência da nomeação de um novo chefe de Governo.

"Já se perdeu muito tempo. [Mas] sentimos da parte do Presidente a pré-disposição para andar rapidamente", afirmou Simões Pereira, sem avançar detalhes sobre uma possível data para a nomeação.

Sem objeções

O Partido da Renovação Social (PRS), parceiro de coligação da PAI - Terra Ranka, concorda com a proposta de Geraldo Martins para o cargo de primeiro-ministro.

"Qualquer proposta apresentada pela coligação seria sempre da nossa subscrição. Informámos o Presidente da República que o PRS vai subscrever essa proposta", disse esta tarde o líder dos renovadores, Fernando Dias.

Fernando Dias: "Qualquer proposta apresentada pela PAI - Terra Ranka seria sempre da nossa subscrição" Foto: Iancuba Dansó/DW

O Movimento para Alternância Democrática (MADEM-G15) não se opõe: "O MADEM-G15 não tem nada a dizer sobre a proposta", comentou o líder do grupo parlamentar, Abdu Mané.

"O MADEM está disponível e aberto para a indigitação do primeiro-ministro, e esta foi uma consulta normal no âmbito do cumprimento da Constituição", pontuou.

Artigo atualizado às 18:56 (CET) de 7 de agosto de 2023.