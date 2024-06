Líderes dos PALOP felicitam nomeação de António Costa

Sissoco Embaló diz que eleição de Costa para presidente do Conselho Europeu é um "momento significativo na política europeia". Também Ulisses Correia e Silva disse achar que Costa "tem o perfil adequado" para o cargo.

O ex-primeiro-ministro português, o socialista António Costa, foi eleito, esta quinta-feira (27.06), pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia como presidente do Conselho Europeu para um mandato de dois anos e meio a partir de 01 dezembro de 2024.

Em reação, o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse que a eleição representa um "momento significativo na política europeia".

Numa publicação feita na sua página oficial da Presidência da República, Sissoco Embaló felicitou o português, dando conta que manteve uma conversa telefónica com António Costa, na qual o congratulou pela sua eleição.

De acordo com a publicação, "durante a chamada, o chefe de Estado augurou votos de sucesso nas futuras funções, sublinhando a certeza de que o novo presidente representará os valores da Europa com excelência".

"A eleição de António Costa para a presidência do Conselho Europeu marca um momento significativo na política europeia, reforçando o papel de Portugal no cenário internacional", acrescenta-se na nota da Presidência da Guiné-Bissau.

Costa "tem o perfil adequado"

Também em declarações esta sexta-feira, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, afirmou que o ex-governante português tem o perfil certo para o cargo.

Num "mundo conturbado" com "os problemas que a Europa" e "o resto do mundo" enfrentam, o líder do Governo cabo-verdiano disse estar "convencido que António Costa "tem o perfil adequado".

"É uma pessoa que faz pontes e tem experiência, perspicaz e que inspira confiança neste momento de relações que precisam de ser facilitadas, mesmo dentro da Europa" e "entre a Europa e África, onde o potencial de desenvolvimento é grande".

Ulisses Correia e Silva e António Costa (Foto de arquivo, 2023) Foto: João Carlos/DW

Costa "irá ter um papel determinante relativamente a esta fase nova de toda a composição da própria União Europeia (UE)", perspetivou Ulisses Correia e Silva.

António Costa substitui Charles Michel

Após a demissão na sequência de investigações judiciais, o ex-primeiro-ministro português António Costa foi escolhido para suceder ao belga Charles Michel (no cargo desde 2019) na liderança do Conselho Europeu, que junta os chefes de Governo e de Estado do bloco europeu.

A eleição de António Costa foi adotada, esta quinta-feira, numa reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, na qual os líderes da União Europeia propuseram também o nome de Ursula von der Leyen para um segundo mandato à frente da Comissão Europeia, que depende porém do aval final do Parlamento Europeu, e nomearam a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, para alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, sujeita à eleição pelos eurodeputados de todo o colégio de comissários.