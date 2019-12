Georges Chikoti eleito secretário-geral do Grupo África, Caraíbas e Pacífico

Segundo a Embaixada da República de Angola em Lisboa, num comunicado divulgado este sábado (07.12), Georges Chikoti "foi eleito em Nairobi novo secretário-geral do Grupo África, Caraíbas e Pacífico (ACP) durante mais uma sessão do Conselho de Ministros do ACP, tendo vencido Brave Rona Ndisale, do Malawi, e Chifamba Tadeus Tafirenyika, do Zimbabué".

Chikoti será o primeiro angolano a assumir uma posição de destaque no ACP. O diplomata angolano substitui Patrick Gomes, que recebeu numerosas felicitações dos delegados.

O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, citado no comunicado, considerou que a escolha de Georges Chikoti para secretário-geral da ACP "é uma garantia para a existência de um secretariado compatível com as dinâmicas do novo mundo".

"Na verdade, o senhor embaixador Georges Chikoti, pelas suas qualidades pessoais, a sua competência e longa experiência na arena internacional, parece-nos ser a escolha certa no momento certo e uma garantia de que teremos um secretariado dinâmico e atuante, compatível com as dinâmicas de um mundo marcado por rápidas transformações", afirmou o governante, em declarações à comunicação social, em Nairobi.

Georges Chikoti

O atual embaixador de Angola na Bélgica, de 64 anos, que nasceu em Dondi, província do Huambo, é mestre em Geografia Económica e licenciado em Relações Internacionais pela Universidade de Otava, no Canadá.

Georges Chikoti, que foi ministro das Relações Exteriores de Angola até 2017, Trabalhou no naco canadense Imperial Bank of Canada, em Toronto, e foi consultor da Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional (CIDA) .

Ele assume funções no ACP em março de 2020. O mandato termina em 2025.