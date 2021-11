O Genocídio é o assassinato deliberado de pessoas motivado por diferenças étnicas, nacionais, raciais, religiosas e, por vezes, sociopolíticas.

O objetivo final do genocídio é o extermínio de todos os indivíduos integrantes de um mesmo grupo humano específico. O genocídio é um tipo de limpeza étnica. Sob o ponto de vista teórico, há alguma discrepância entre os significados legal e coloquial da palavra genocídio, o que dá origem a interpretações dúbias sobre o assunto. No entanto, o genocídio, seja em tempo de paz ou em tempo de guerra, é um crime à luz o Direito Internacional e é punido pela Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (1948) e pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (1998).