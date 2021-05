Genocídio na Namíbia: Líderes Herero e Nama rejeitam acordo com a Alemanha

Os representantes dos povos Herero e Nama exigem que a cerimónia de assinatura planeada entre a Alemanha e a Namíbia seja adiada. O pagamento de apoio de 1,1 mil milhões de euros ao longo de 30 anos oferecidos pelo governo alemão são "uma revelação chocante", "inaceitável" e uma "afronta à nossa existência", disseram os representantes do Conselho de Chefes dos grupos étnicos.

O conselho é reconhecido pelo governo namibiano e publicou a declaração publicada esta segunda-feira (31.05). A quantia proposta pelo Governo alemão foi considerada "insultuosa" e foi rejeitada.

Por outro lado, o Conselho de Chefes saudou o reconhecimento do genocídio pelo Governo alemão, a admissão da culpa pelas atrocidades cometidas há mais de 100 anos e o pedido de perdão planeado.

Ministro do Exterior Heiko Maas reconheceu oficialmente o genocídio

Negociação

Os representantes dos povos Herero e Nama querem que as reparações sejam renegociadas. Uma das autoridades tradicionais do povo Herero tinha classificou o acordo de um golpe de relações públicas da Alemanha e uma fraude do Governo namibiano.

Após quase seis anos de negociações, os governos alemão e namibiano tinham chegado a um acordo sobre a reconciliação na semana passada. O Conselho de Chefes disse agora que não tinha estado envolvido a tempo de consultar os grupos étnicos afetados.

O governo namibiano ficou surpreendido com a declaração dos chefes e falou de um forte revés. Zed Ngavirue, enviado especial e negociador do governo namibiano, disse à agência DPA que o Conselho dos Chefes tinha estado envolvido em todo o processo de negociações.

Obrigação moral

Ngavirue acrescentou que o Parlamento namibiano se encontra em recesso até 8 de junho, altura em que o primeiro-ministro deveria produzir um relatório sobre o assunto. "Penso que a Alemanha estava ciente do facto de que havia divisões neste país", disse Ngavirue.

Movimento de reparação tornou-se internacional

"É uma questão de todos nós avaliarmos até que ponto isto é algo a ser seriamente considerado e se nós (os governos namibiano e alemão) podemos gerir este processo".

O governo alemão tinha repetidamente sublinhado que, na sua opinião, não havia direito legal a compensação. Os 1,1 mil milhões de euros deviam ser entendidos como uma obrigação política e moral.

Histórico de atrocidades

O Reich alemão foi o poder colonial no que era então a África do Sudoeste alemão de 1884 a 1915 e foi derrubado por revoltas. Durante a Guerra de Herero e Nama de 1904 a 1908, houve um assassinato em massa que é considerado o primeiro genocídio do século XX. Os historiadores estimam que 65.000 em 80.000 Herero e pelo menos 10.000 de um total de 20.000 Nama foram mortos.

Desde 2015, o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão tem utilizado o termo genocídio para este efeito na sua língua geral. Berlim anunciou na semana passada que estava a reconhecer oficialmente as atrocidades como genocídio.