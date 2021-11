Genocídio da Alemanha na Namíbia

No início do século XX, soldados alemães chacinaram mais de 100.000 herero e nama na antiga colónia alemã Namíbia.

O massacre dos nama e herero ocorreu entre 1904 e 1908, quando a Namíbia era a colónia Sudoeste Africano Alemão. A campanha militar alemã levou ao extermínio de homens, mulheres e crianças, como resultou na pilhagem das suas terras e haveres com autorização explícita das autoridades. O massacre foi precedido por uma insurreição dos dois grupos étnicos contra os colonos que ocupavam cada vez mais terras tribais, e as práticas racistas e discriminatórias introduzidas pela potência colonial. Durante décadas, a Alemanha negou a classificação dos massacres como o "genocídio". Apenas no ano de 2016, o Governo alemão admitiu oficialmente de que se trata de um genocídio.