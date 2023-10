Gaza: Líderes europeus apelam a "pausas humanitárias"

De acordo com as conclusões publicadas no final da reunião, os 27 reafirmam a posição tomada no dia 15, de condenação "da maneira mais forte possível" do "brutal e indiscriminado ataque terrorista" contra Israel, assim como a utilização de civis como "escudos humanos", aludindo à população palestiniana.

O Conselho enfatizou o direito de Israel à sua defesa "em linha com a lei internacional e a lei humanitária internacional".

Deplorando a "perda de quaisquer vidas civis" e a deterioração da situação humanitária em Gaza, os 27 avançaram com um apelo para "pausa humanitárias", para fazer chegar à população a ajuda de que necessita, enquanto o território é assolado pelo conflito entre o Hamas e Israel.

Ucrânia não foi esquecida

Apesar de o conflito no Médio Oriente ser o assunto do momento, o Conselho Europeu fez questão de mostrar que a Ucrânia continua presente.

À semelhança daquilo que tem surgido em todas as conclusões desde fevereiro do ano passado, o Conselho Europeu reiterou a condenação à Rússia pela invasão em larga escala que continua até hoje e prometeu continuar "o apoio financeiro, económico, humanitário, militar e diplomática à Ucrânia e à sua população pelo tempo que for necessário".

A curto prazo, os Estados-membros prometeram continuar a concentrar esforços na entrega de munições e armamento para ajudar a Ucrânia a defender-se. A longo prazo, a UE quer dar garantias de segurança à Ucrânia, como dar-lhe instrumentos (que não são especificados) para impedir a desestabilização do país por parte de intervenientes externos.