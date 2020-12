Gana: Presidente Nana Akufo-Addo vence eleições

Gana: Chefes tradicionais continuam a ter poder sobre as terras

Negociação constante com os chefes

O governo do Gana está ocupado com a aquisição de terras para o projeto ferroviário. E à medida que as máquinas escavadoras começam a avançar, é necessário incluir os chefes locais nas negociações. Se não estiverem satisfeitos, podem interromper o trabalho. "A tarefa de mediação constante tornou-se parte do nosso trabalho", explica Marco Casano, engenheiro responsável pelo troço Takoradi-Kumsasi.