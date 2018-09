Gana: Jovens veem em Kofi Annan uma inspiração  

Esta quinta-feira (13.09), o país despediu-se de Kofi Annan - morreu no mês passado na Suíça, vítima de uma doença repentina - com um funeral de Estado em Acra, capital do país. Prémio Nobel da Paz em 2001, Kofi Annan ocupou o cargo de secretário-geral das Nações Unidas por dois mandatos – de 1996 a 2007. No Gana, este filho da terra é lembrado como um líder humilde e trabalhador que foi capaz de se tornar num dos grandes nomes da diplomacia mundial.

Foram muitas as personalidades que se deslocaram até ao Gana esta quinta-feira (13.09), entre as quais, os Presidentes da Namíbia, Libéria, Costa do Marfim, Etiópia e Serra Leoa, assim como o primeiro-ministro do Níger e o vice-presidente de Angola.

Alguns lembraram a obra de Kofi Annan. "Desde o choque da morte de Kofi, tenho refletido sobre o que o tornou tão especial e, na minha opinião, é simplesmente isto: Kofi Annan era único, mas era também um de nós", começou por afirmar António Guterres, secretário-geral da ONU.

Para Guterres, Kofi Annan era ainda "um líder global excecional e era também alguém em que praticamente qualquer pessoa no mundo se podia rever – os que se encontravam na pobreza, conflitos ou em desespero encontravam nele um aliado". Nos últimos momentos da sua vida, lembrou o português, "Annan disse aos jovens: Lembrem-se sempre, nunca se é jovem para liderar e nunca se é velho demais para aprender".

Funeral de Estado de Kofi Annan realizou-se esta qunta-feira (13.09), em Acra

Na cerimónia desta quinta-feira (13.09), o ganês foi ainda lembrado pelos seus filhos como sendo um homem generoso que procurava a verdade e lutava pela paz, desde o primeiro dia que entrou nas Nações Unidas, com apenas 24 anos. A sua filha, Ama Annan Adedeji, disse mesmo que o seu pai "era uma das pessoas mais amorosas que conhecia".

Já Nane Annan, viúva de Kofi Annan, garantiu que o legado do seu marido "continuará vivo nos seus princípios e em todos nós". "Que descanse em paz e que a sua sabedoria e compaixão continuem a inspirar-nos e a guiar os nossos passos onde quer que estejamos", disse.

Inspiração para os jovens

No Gana, garantem os jovens ouvidos pela DW, Kofi Annan continuará a ser uma inspiração. Apesar de admitirem ser difícil alcançar sonhos e aspirações no país onde nasceram, os mais novos vêm em Kofi Annan um exemplo e dizem ser encorajados pela sua história.

Afinal, Kofi Annan é a prova de que, com esforço, ainda é possível nascer numa comunidade desconhecida no Gana e tornar-se um líder global. É o que diz Dennis Dogbe: "Ele veio de uma família humilde e chegou às Nações Unidas. Quando nos sentamos e lemos o que ele fez, é uma inspiração". Uma opinião partilhada por Daniel Nkansah Ampapeng que quer um dia alcançar o que Kofi Annan alcançou: "Sem dúvida que rezo muito para ter a sua humildade, imitar o seu comportamento pacífico para alcançar uma boa posição no futuro, pode ser na União Africana ou apenas na fronteira política do Gana".

Atualmente, no Gana, existem muitos jovens interessados em entrar na política. O analista e diretor executivo do Centro de Desenvolvimento Democrático, o professor Kwame Prempeh, não tem dúvidas de que estes jovens poderão aprender com as habilidades de liderança de Kofi Annan. "Na nossa política, que se está a tornar agressiva e muito competitiva, acho que ele nos ensina, de facto, o valor de pensar em todos nós como uma equipa só. A importância de trabalharmos juntos rumo à construção dessa comunidade a que chamamos Gana".