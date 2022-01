Internacional

Gana: Árbitra de futebol encoraja raparigas

Trabalha como técnica de laboratório no hospital e é árbitra de futebol por paixão: Audrey Atampugbire sempre adorou estar em campo. Mulheres na arbitragem continua a ser algo pouco comum no Gana, mas Audrey está a trabalhar para dissipar a ideia de que o futebol é um domínio dos homens. Outras raparigas já estão a seguir as suas pisadas.