Gaivotas ajudam a encontrar lixeiras ilegais em Espanha

As gaivotas gostam de vasculhar o lixo. Ao fazê-lo, conduzem, sem saber, os investigadores a lixeiras ilegais. Mas buscar alimento em aterros sanitários é perigoso para as aves, pois o plástico que por lá existe acaba nos seus estômagos – e depois no ambiente.