O Gabão, oficialmente República Gabonesa, é um país no centro litoral do continente africano cuja capital é Libreville. A sua língua oficial é o francês.

O Gabão é limitado a norte pela Guiné Equatorial e pelos Camarões, a leste e a sul pelo Congo e a oeste pelo Oceano Atlântico e pelo Golfo da Guiné. Anteriormente colónia francesa, o Gabão tornou-se independente a 17 de agosto de 1960. A exportação de recursos minerais e a agricultura são duas das principais atividades económicas deste país. A pequena densidade populacional, juntamente com os abundantes recursos naturais e os investimentos estrangeiros têm ajudado a fazer do Gabão um dos países mais prósperos da região. Libreville, Port-Gentil e Franceville são três das cidades principais. O Gabão faz parte da Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio (OMC) e União Africana (UA).