13/06/2024 13 de junho de 2024

Os líderes dos sete países mais ricos do mundo estão reunidos em Itália. Na agenda do G7 estão temas como a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente. África também vai ser destaque na cimeira, que contará com a presença do Presidente do Quénia, William Ruto, e do presidente da União Africana, Mohamed Ghazouani. O grupo quer cooperar mais com o continente e reforçar o controlo migratório.