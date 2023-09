G20 dá as boas-vindas a União Africana

Bloco decidiu incluir a União Africana como membro permanente. Confirmação foi dada, este sábado, pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, na abertura da cimeira de dois dias do G20 em Nova Deli.

Na capital indiana, Nova Deli, na abertura de uma cimeira de dois dias do G20, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, bateu o martelo três vezes antes de fazer o anúncio, que recebeu aplausos na sala, apertou a mão do atual líder da União Africana (UA), o Presidente das Comores, Azali Assoumani, e abraçou-o calorosamente.

"Com a aprovação de todos, solicito ao representante da União Africana que assuma o seu lugar como membro permanente do G20", disse depois Modi, sublinhando que foi a Índia a propor esta alteração.

Primeiro-ministro da Índia Narendra Modi

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, tinha defendido, na sexta-feira, que a UA deveria tornar-se membro permanente do grupo.

"Veremos qual será a decisão, mas o que é claro é que a União Europeia [UE] apoia a adesão da União Africana ao G20", declarou Michel, numa conferência de imprensa em Nova Deli, antes do início da cimeira.

Também em declarações esta semana, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que "África está sub-representada nas atuais estruturas internacionais".

"É claro que ficaria muito feliz em ver a União Africana tornar-se membro do G20", disse.

Em dezembro, o Presidente norte-americano, Joe Biden, expressou o mesmo desejo , assegurando que isso iria acontecer, uma posição reafirmada esta semana pelo seu conselheiro da Segurança nacional, Jake Sullivan.

Presidente norte-americano Joe Biden e primeiro-ministro da Índia Narendra Modi, na cimeira do G20 Foto: India's PM Press Office/ UPI Photo/IMAGO

Cimeira de dois dias

O grupo G20, que agrega as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia (UE), reúne-se hoje e no domingo na capital indiana, Nova Deli, num encontro marcado por tensões patentes na ausência dos Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping.

Na reunião, as fortes divergências sobre a guerra na Ucrânia, a eliminação progressiva das energias fósseis e a restruturação da dívida deverão dominar os debates e, provavelmente, impedir qualquer acordo.

Tanto Moscovo como Pequim confirmaram recentemente que os seus chefes de Estado não participarão na cimeira e que os respetivos países serão representados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, e pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang.