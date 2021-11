Gendertalk211: Falar sobre feminismo no Sudão do Sul

O feminismo ainda é um tabu em muitas partes da sociedade no Sudão do Sul. Com o seu programa de rádio Gendertalk211, um grupo de mulheres sul-sudanesas está a tentar sensibilizar e falar abertamente sobre as questões que afetam as mulheres na sua comunidade, em Juba.