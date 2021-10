Futuro da UNITA já se discute em Luanda

No exterior do complexo do Sovsmo, onde decorre esta quarta-feira (20.10) a reunião extraordinária da Comissão Política da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), militantes e membros da sociedade civil manifestam solidariedade ao líder destituído, Adalberto Costa Júnior, por decisão do Tribunal Constitucional.

No interior, a direção do maior partido da oposição angolana está a discutir o programa e a data do próximo congresso que vai eleger o presidente do Galo Negro. Até lá, é Isaías Samakuva, que liderou a UNITA durante 16 anos, quem assume as rédeas do partido, bem como os seus órgãos de gestão, que já foram reconduzidos.

O encontro começou esta manhã, sem o esperado discurso de abertura do presidente interino e há muita expetativa. Cá fora, militantes, apoiantes da UNITA e jovens aguardam para saber se o congresso terá ou não um único candidato.

Samakuva já deixou claro que uma única candidatura seria um retrocesso, mas a maioria dos militantes defende a recondução de Adalberto Costa Júnior.

Costa Júnior vs Samakuva?

Entretanto, uma coisa é certa para Quim de Andrede, jovem que representa no local vários cidadãos apartidários: a decisão do partido interessa a todos os angolanos. "Sendo esta reunião uma prerrogativa dos militantes, nós, a sociedade, estamos aqui a pressionar a comissão política para que convoque o congresso para que Adalberto Costa Júnior seja reeleito presidente da UNITA", explicou à DW África.

O militante da UNITA Joaquim Sebastião é da mesma opinião: "Sou da UNITA e reconheço que Adalberto Costa Júnior já não é membro exclusivo da UNITA. É a figura que representa a esperança do povo angolano".

Também há quem apoie uma candidatura de Samakuva - sobretudo fora do partido. No entanto, o "grupo de pressão" no exterior do recinto da reunião considera que Isaías Samakuva não está em condições de disputar as eleições com João Lourenço, o provável cabeça de lista do MPLA.

"Senhor Samakuva tem mostrado que é conivente do sofrimento deste povo. Nós, o povo, estamos com Adalberto Costa Júnior, porque achamos ser a pessoa ideal para liderar a UNITA. Samakuva andou a brincar com a cara deste povo. Mais velho Samakuva, pega no dinheiro que fizeste e vai cuidar dos netos", afirmou um jovem.

(Em atualização)