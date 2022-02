MEDIATECA

Futuro da comida sustentável pode estar no papo (da galinha)

É uma pesquisa que pode ter um grande impacto na nossa alimentação. Um cientista de origem nigeriana está a tentar acabar com a resistência bacteriana aos antibióticos, que faz com que as aves adoeçam. Na cidade alemã de Leipzig, Rine Reuben investiga como manter os animais saudáveis com uma abordagem natural, para ter “galinhas felizes e ovos muito saborosos”.