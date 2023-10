Futebol: Mundial 2030 será em Marrocos, Espanha e Portugal

Será um campeonato inédito. Marrocos, Espanha e Portugal vão receber o Mundial de futebol de 2030, mas os jogos inaugurais serão disputados no Uruguai, Paraguai e Argentina. Pela primeira vez, no centenário da competição, o Mundial será disputado em três continentes e seis países.

"O conselho da FIFA decidiu por unanimidade que a única candidatura será a de Marrocos, Portugal e Espanha, que acolherão o evento em 2030", afirmou a FIFA em comunicado. "Além disso, tendo em conta o contexto histórico do primeiro Campeonato do Mundo da FIFA, o conselho da FIFA concordou unanimemente em organizar [...] três jogos do Campeonato do Mundo no Uruguai, Argentina e Paraguai."

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que esta decisão demonstra "união" num "mundo dividido".

Marrocos será o segundo país africano a receber uma fase final de um Mundial, depois de África do Sul, em 2010.

A primeira edição do Campeonato do Mundo foi disputada no Uruguai em 1930. Os anfitriões venceram a competição nesse ano.

Artigo atualizado às 17:55 (CET) de 4 de outubro de 2023.