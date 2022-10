Futebol de praia: Senegal sagra-se campeão africano em Moçambique

Terminou, esta sexta-feira (28.10), o campeonato africano de futebol de praia, disputado por sete seleções, que decorreu na cidade de Vilankulo, em Inhambane, no sul de Moçambique.

O Senegal sagrou-se novo campeão da modalidade, depois de vencer frente ao Egipto por 6-5. Já Moçambique perdeu diante de Marrocos por 4-6, classificando-se em quarto lugar.

No final do jogo frente à seleção marroquina, o selecionador moçambicano, Albineiro Ussaca, não escondeu a tristeza: "Antes de falar à comunicação, quero pedir desculpas a todo o país, a todo Moçambique porque dececionámos o país todo, não conseguimos controlar as nossas emoções", afirmou. Segundo o selecionador, "houve muita falta de responsabilidade" e a seleção devia "produzir mais".

Nelson Manuel, da seleção de Moçambique, tenta passar por Ibrahim Abagli, da formação de Marrocos no jogo desta sexta-feira

"Não conseguimos e será difícil gerir isso. Marrocos está de parabéns e vamos ver o que irá acontecer no futuro", disse ainda.

Ouvido pela DW, o adepto da equipa moçambicana Sérgio Manuel mostrou-se igualmente dececionado, mas deixou claro que nem por isso vai deixar de apoiar a seleção nacional, na qual continuará a depositar toda a confiança: "Mesmo se um teu irmão ou teu pai falha, não significa que deixa de ser teu pai. Para mim, eles lutaram e tiveram todo o apoio dos moçambicanos no campo e fora. Nossa equipa será nossa equipa ou nosso pai será nosso pai", frisou.

Massificar o desporto

As seleções do Egito e do Senegal antes da final do campeonato

As atenções estiveram também viradas para os finalistas Senegal e Egito. Antes da partida, o treinador senegalês Mamadu Dhialu estava confiante na vitória, embora admitindo que o Egito não seria um adversário fácil: "O Egito sempre foi uma equipa complicada, nos somos os campeões de África e vamos fazer valer as nossas experiências", prometeu.

Gilberto Mendes, secretário do Desporto em Moçambique, disse à imprensa que o campeonato africano de futebol de praia trouxe muitas vantagens ao país em termos de infraestruturas. O responsável prometeu mais formações nos próximos tempos para massificar o desporto.

"Ao nível desportivo podemos ter uma seleção mais forte e tecnicamente preparada para futebol de praia, pese embora haver esta interligação entre futebol de praia e futebol 12. Depois, ganhámos uma arena que não vai servir apenas o futebol", garantiu.