Futebol: Antevisão da nova época da Bundesliga  

A Bundesliga, a principal liga alemã de futebol, arranca esta sexta-feira (16.08.). E nesta temporada, com um Borussia Dortmund mais forte mental e fisicamente para tentar travar a hegemonia do campeão Bayern de Munique. O comentador desportivo da DW África Philip Verminnen destaca o Dortmund, segundo classificado da época anterior, como candidato sério para conquistar o título.Já no próximo sábado (17.08.) pode acompanhar aqui na DW África a partida entre o Borussia Mönchengladbach e o Schalke 04, a partir das 16H25, tempo universal.

DW África: O que podemos esperar desta época na Bundesliga?

Philip Verminnen (PV): Creio que esta época ainda vai ser mais bem disputada que o ano passado. Na época passada depois de muito tempo tivemos uma disputada renhida pelo título na qual o Borussia Dortmund chegou a ser a líder por 9 pontos, em Janeiro de 2019 e acabou por perder na corrida final. E, o Bayern Munique foi campeão pela sétima vez consecutiva. Vejo que o Borussia Dortmund pelas contratações que fez, principalmente com a vinda do Thorgan Hazard e com o plantel jovem que tem, com a experiência do ano passado de ter perdido o título, acho, que essa falta de experiência não existirá nesta época. Acho que Borussia vem mais forte do que na temporada passada, mental e fisicamente.

O Borussia Dortmund ganhou a Super Taça contra o Bayern de Munique

DW África: Quer dizer que Dortmund vem muito mais forte do que no ano passado para conquistar o título?

PV: Eu acredito que sim, pelo facto deles passaram por um trauma na época passada. Foi uma grande frustração para o Dortmund não ter quebrado essa hegemonia do Bayern de Munique. Acho que este ano eles entram mais focados na conquista do título. Vem um Jadon Sancho mais experiente, um Marco Reus com mais fome, um Paco Alcácer fisicamente apto para jogar os 90 minutos e a defesa ganha mais experiência com a chegada de Mats Hummels, embora o Dialó tenha saído. Acho que no ano passado o Borussia perdeu muitos jogos ou escaparam-lhe muitas vitórias no final do jogo por falta da experiência, o que não vejo acontecer com muita frequência nesta época. Por isso, o Bayern precisa começar bem forte desde início caso queira conquistar o seu oitavo título consecutivo.

DW África: O facto do Bayern Munique ter perdido a Super Taça contra o Dortmund significa que está mais forte do que no ano passado?

PV: Eu não acredito que a Super Taça seja um termómetro muito forte para determinar o futuro de uma temporada. Claro que é motivante ganhar um troféu de um rival. Mas a Super Taça é apenas um jogo e a Liga são 34 jornadas. Então em 34 jornadas muita coisa acontece tem que ver o quão longe cada equipa vai na Liga dos Campeões ou na Taça de Alemanha. Quem terá mais desgaste físico e se o Bayern Munique vai ter alternativa, se o Lewandowski se lesiona, se o Thiago Alcântara vai render tanto quanto rendeu na temporada passada, se a nova defesa formada por Süle vai funcionar, temos que ver como é que a equipa vai desenvolver-se. No mercado de transferências ainda temos que ver se o Bayern vai conseguir contratar o Sané e se vai comprar jogadores ofensivos.

O Bayern reforçou-se bem defensivamente. Depois de muitas temporadas o Bayern sofreu muitos golos na temporada passada em comparação com as outras temporadas. Então trouxe o Benjamin Pavard e o Lucas Hernández, ambos franceses. O Pavard pode jogar na central como na ala direita e Hernández na esquerda. A defesa do Bayern deve estar mais coesa nesta época. Só que não vejo aquele poderio ofensivo de outros anos, porque o Thomas Müller não é mais aquele jogador que encanta. O Ribéry e Robben já não estão mais no clube, tem que ver se Coman consegue suprir essa ausência do Ribéry e se Alphonso Davies consegue explodir do outro lado. Enfim, ofensivamente o Bayern ainda tem algumas interrogações, ainda tem alguns pontos a serem trabalhados e aí eu vejo o Borussia Dortmund um pouco mais ajeitado, mas mentalmente e de experiência competitiva, obviamente, o Bayern de Munique carrega muito mais.

DW África: Quais são as grandes contratações da Bundesliga?

PV: Nas contratações destaque para as duas peças do Bayern Munique, que trouxe o Benjamin Pavard e Lucas Hernández, que foram campeões mundiais com a seleção francesa, boas peças para a defesa. Gastaram 80 milhões por cada jogador ou seja abriram os cofres. Outra contratação muito interessante foi a ida de Thorgan Hazard do Borussia Mönchengladbach para o Dortmund. Um jogador muito interessante, irmão do Eden Hazard, jogador do Real Madrid. Thorgan Hazard está em óptima forma, jogando muito bem. Acredito que essas são as três grandes contratações na Bundesliga.

O União de Berlim também subiu à Bundesliga, que este ano vai contar com duas equipas da capital

DW África: A DW África começa neste sábado (17.08.) a Bundesliga com a partida entre Borussia Mönchengladbach e Schalke 04. Que jogo estás a perspetivar?

PV: Sem dúvida que vai ser um jogo muito interessante e vai ser muito equilibrado. Um jogo de duas equipas, que na época passada, deixaram um pouco a desejar, principalmente o Schalke 04 que vinha de um vice-campeão e teve que lutar pela permanência na primeira liga. O Schalke 04 precisa de voltar a pensar em grande, uma equipa que não vence o título da Bundesliga desde 1958, tem um grande investimento e uma equipa jovem. Por seu lado, Borussia Mönchengladbach é uma equipa de tradição que nos anos 60 era o grande rival do Bayern Munique e uma equipa que sempre teve jogadores interessantes, mas que precisa de um poder ofensivo um pouco mais coeso. É uma equipa que jogou muitos anos em 4-3-3 e agora tenta jogar com apenas dois avançados. Vamos ver como é que a equipa vai concentrar-se com dois avançados mais fixos ao invés de três. É uma partida que vai definir a ambição das duas equipas para época, se vão jogar pelos lugares que dão acesso à Liga Europa ou apenas para manter no meio da tabela classificava.