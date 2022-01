Robert Lewandowski bateu recorde de Gerd Muller

É verdade que a conquista do enecampeonato do Bayern Munique é um marco histórico na Bundesliga e no futebol mundial. No entanto, destacamos a queda de um recorde com quase 40 anos. Em 1971/72, o melhor avançado alemão até à data, marcou 40 golos numa só época. Ora Lewandowski, o melhor do mundo (FIFA), alcançou e bateu esse recorde na última jornada, ao minuto 90, frente ao Augsburg.