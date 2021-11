Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC)

Cabinda: Ex-guerrilheiros da FLEC ocupam sede do Fórum Cabindês para o Diálogo

Um grupo de ex-guerrilheiros ocupou a sede do Fórum Cabindês para o Diálogo. A intenção, segundo o líder do grupo, Aniceto Filipe Zau, é chamar a atenção para as deficiências internas da organização.