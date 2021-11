A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) é um movimento político fundado em 1954. Foi um dos movimentos nacionalistas angolanos durante a guerra anticolonial de 1961 a 1974.

Nasceu com o nome de União das Populações do Norte de Angola (UPNA), assumindo em 1958 o nome de União das Populações de Angola (UPA). Em 1961, a UPA e um outro grupo anti-colonial, o Partido Democrático de Angola (PDA), constituíram conjuntamente a FNLA. Depois da independência de Angola, o FNLA lutou contra o Governo do MPLA, mas o movimento liderado por Holden Roberto perdeu importância face à UNITA. A FNLA ainda existe como partido político, mas foi muito enfraquecido nos últimos anos devido a divergências entre as várias alas do partido.