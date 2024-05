FRELIMO: O que esperar da reunião da comissão política?

Fontes internas revelam que a FRELIMO já tem uma lista de pré-candidatos presidenciais para aprovação final. A decisão não oficial ainda aguarda confirmação na reunião crucial do Comité Central do partido na Matola.

A comissão política da Frelimo propôs hoje os nomes de Roque Silva, Damião José e Daniel Chapo como pré-candidatos à sucessão de Filipe Nyusi como Presidente da República de Moçambique nas eleições gerais de 09 de outubro.

De acordo com informação interna a que a Lusa teve acesso, a lista, que inclui o atual secretário-geral, Roque Silva, foi aprovada na reunião da comissão política da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e submetida logo de seguida à sessão extraordinária do Comité Central do partido, que já decorre na Matola, arredores de Maputo.

Cabe ao Comité Central, órgão máximo do partido entre congressos, aprovar o candidato da Frelimo à eleição presidencial de outubro, o qual pode também decidir acrescentar outros candidatos.

Roque Silva, um dos pré-candidatos Foto: A. Fernando/DW

Além de Roque Silva, a lista da comissão política - cuja reunião iniciada na quinta-feira para aprovar o documento se prolongou pela manhã e grande parte da tarde de hoje - integra igualmente Damião José, membro da comissão política, e Daniel Chapo, governador da província de Inhambane.

Segundo os estatutos da Frelimo, cabe à comissão política a função de apresentar aos membros do Comité Central a lista com três nomes de pré-candidatos à sucessão de Filipe Nyusi, Presidente da República e da Frelimo, que está constitucionalmente impedido de concorrer ao cargo por ter atingido o limite de dois mandatos.

O Comité Central está reunido na escola do partido na Matola. O prazo limite para apresentação ao Conselho Constitucional das listas de candidatos a Presidente da República nas eleições de outubro é 10 de junho.

Moçambique vai realizar em 09 de outubro as sétimas eleições presidenciais e legislativas, as segundas para os governadores provinciais e as quartas para as assembleias provinciais.