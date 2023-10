FRELIMO marcha em Maputo: "Sabemos que ganhámos muito bem"

Milhares de simpatizantes do partido no poder em Moçambique marcharam hoje (21.10) na periferia de Maputo, garantindo que a FRELIMO venceu as eleições autárquicas de 11 de outubro, apesar da contestação da oposição.

"A FRELIMO é um partido da vanguarda e estamos aqui, como jovens, para dizer que vencemos", explica à Lusa Francisco Raso, no meio de milhares de simpatizantes que tomaram a avenida das Forças Populares de Moçambique para celebrar a vitória da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) nas eleições autárquicas de 11 de outubro na cidade de Maputo.

A onda vermelha liderada pelo candidato da FRELIMO na cidade, Razaque Manhique, pintou a avenida até a Praça dos Combatentes nas primeiras horas do dia e, cantando e dançando, a juventude daquela força política tinha ambição de "esclarecer que a Frelimo continua na moda", apesar das contestações da oposição e a anulação, pelos tribunais, do escrutínio em alguns distritos de Maputo, incluindo a zona nobre da capital.

De acordo com o edital de apuramento intermédio apresentado pelos órgãos eleitorais, na capital moçambicana, a lista da FRELIMO liderada por Razaque Manhique, recolheu 235.406 votos (58,78%), a da RENAMO, liderada por Venâncio Mondlane, 134.511 votos (33,59%) e a do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), de Augusto Mbazo, 24.365 votos (6,8%).

Apoiantes desvalorizam anulações

Apesar dos números, em Maputo, alguns tribunais distritais já anularam o escrutínio, alegando várias irregularidades, com destaque para falsificação de editais.

"Os tribunais que façam a parte deles, mas nós sabemos que ganhamos muito bem (...) a Frelimo é Moçambique", declarou à Lusa Joaquina Jofesse, simpatizante do partido, arrancando aplausos do grupo simpatizantes que a acompanhava.

"A oposição sempre se comportou deste jeito. Desde as primeiras eleições, eles nunca concordaram com a vitória da FRELIMO. Mas a FRELIMO sempre venceu as eleições", frisou Leonardo Nordino, 22 anos.

Marcha da RENAMO em Maputo, a 12 de outubro, um dia depois das eleições Foto: Alfredo Zuniga/AFP

RENAMO reclama vitória

As sextas eleições autárquicas em Moçambique decorreram em 65 municípios do país no dia 11 de outubro, incluindo 12 novas autarquias, que pela primeira vez foram a votos.

Segundo resultados distritais e provinciais intermédios divulgados pelo STAE nos últimos dias sobre 50 autarquias, a FRELIMO venceu em 49 e o MDM na Beira.

Em contestação ao processo, a RENAMO, principal força de oposição no país, tem conduzido marchas para reclamar vitória em vários pontos do país, denunciado um alegada "megafraude" no escrutínio.

Dos 65 municípios, pelo menos dois tinham já anulado, por decisão de tribunais, o escrutínio naquelas autarquias devido as alegadas irregularidades, nomeadamente Cuamba, na província do Niassa, e Chokwé, na província de Gaza, uma decisão classificada como histórica em pleitos eleitorais moçambicanos.

O consórcio "Mais Integridade", coligação de organizações não-governamentais moçambicanas, acusou a FRELIMO, partido no poder, de ter manipulado os resultados das eleições autárquicas, protagonizando "um nível elevado de fraude".