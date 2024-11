FRELIMO marcha em Maputo contra manifestações violentas

Centenas de apoiantes da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), marcharam, este sábado (23.11), no centro de Maputo, comemorando a vitória anunciada nas eleições gerais de 09 de outubro, repudiando as manifestações violentas pós-eleitorais do último mês.

"Desconstruir a narrativa que os jovens não votaram no partido FRELIMO. Como podem ver a moldura humana, temos jovens nesta marcha, nós jovens votamos [na FRELIMO]. Este país é de todos os moçambicanos", afirmou Laura Chavana, secretária na cidade de Maputo da Organização da Juventude Moçambicana (OJM) da FRELIMO.

De acordo com a responsável, o objetivo desta marcha, a maior realizada pela FRELIMO na capital desde o anúncio dos resultados das eleições gerais, foi de "saudar" o candidato apoiado pelo partido à Presidência da República, Daniel Chapo, que segundo a Comissão Nacional de Eleições venceu com 70,67% dos votos, e solidarizar com os "irmãos que tombaram nas manifestações" pós-eleitorais, de contestação, do último mês.

"É uma marcha pacífica, não estamos a violentar ninguém", disse ainda, em declarações aos jornalistas, durante o percurso, por várias artérias centrais da baixa de Maputo.

Laura Chavana destacou igualmente a "calma e serenidade" do candidato presidencial do partido neste processo eleitoral: "Não podemos agir com impulsos".

Garantiu ainda que a FRELIMO, partido no poder desde 1975, "está viva, como sempre esteve".

67 mortos num mês, diz ONG

Pelo menos 67 pessoas morreram e outras 210 foram baleadas num mês de manifestações de contestação dos resultados das eleições gerais em Moçambique, indica uma atualização da Organização Não-Governamental (ONG) moçambicana Plataforma Eleitoral Decide.

Segundo o levantamento divulgado, este sábado, por aquela plataforma de monitorização eleitoral, houve ainda pelo menos 1.326 detenções em Moçambique na sequência dos protestos de 21 outubro a 21 de novembro, mas neste caso ainda pendente de atualização por parte da Ordem dos Advogados de Moçambique, que tem prestado apoio jurídico nestes processos.

O candidato presidencial Venâncio Mondlane tem convocado estas manifestações, que degeneram em confrontos com a polícia - que tem recorrido a disparos de gás lacrimogéneo e tiros para dispersar -, como forma de contestar a atribuição da vitória a Daniel Chapo.

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, convidou os candidatos presidenciais às eleições gerais de 09 de outubro para uma reunião em 26 de novembro para "discutir a situação do país no período pós-eleitoral".

Venâncio Mondlane e Lutero Simango confirmaram entretanto a disponibilidade para participar neste encontro, mas entre outras exigências querem uma agenda clara para a reunião.