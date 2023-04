FRELIMO e RENAMO envolvem-se em violência eleitoral, diz CIP

O Centro de Integridade Pública (CIP) avança em comunicado que no distrito de Angoche, província de Nampula, norte de Moçambique, membros da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) agrediram-se fisicamente num posto de recenseamento.

A desordem começou quando fiscais da RENAMO tentaram afastar os da FRELIMO da fila do registo eleitoral, avança aquela Organização Não Governamental (ONG).

Ainda em Angoche, simpatizantes do principal partido da oposição acusaram membros do partido no poder de levar "clandestinamente, um carro com membros seus [da FRELIMO] residentes fora do perímetro do município para se recensearem".

Durante os desacatos, a impressora usada no recenseamento ficou parcialmente danificada.

O registo de votantes para as eleições autárquicas termina em 03 de junho Foto: Sitoi Lutxeque/DW

Polícia terá agredido membro da oposição

O CIP adianta que na cidade de Chimoio, capital da província de Manica, centro de Moçambique, um fiscal da RENAMO, de nome Augusto Macorreia, foi agredido por agentes da polícia, quando tentava impedir o recenseamento de indivíduos que não vivem na área em que pretendiam recensear-se.

Nenhuma das entidades visadas reagiu à matéria veiculada pelo CIP.

No distrito de Alto Molócue, na província da Zambézia, centro de Moçambique, um fiscal da Frelimo ter-se-à recenseado duas vezes em mesas diferentes.

O recenseamento para as eleições autárquicas de 11 de outubro em Moçambique decorre desde quinta-feira, nos 65 distritos do país com autarquias, com uma previsão de registo de mais de cerca de 10 milhões de eleitores, de acordo com dados oficias.

O registo de votantes para as eleições autárquicas termina em 03 de junho.