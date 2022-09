Borussia Mönchengladbach 0 – 1 Mainz 05

Este foi o dérby da Bundesliga neste domingo (04.09). Estiveram em campo duas equipas, que têm tido uma boa caminhada na prova. À entrada da quinta jornada, o Gladbach era o oitavo classificado e o Mainz o noNo. Mas, no jogo deste domingo, o Mainz venceu o Gladbach por 0 – 1, com um golo de Aáron Martin (55´). Com esta vitória, o Mainz 05 sobe novamente ao quinto lugar com 10 pontos.