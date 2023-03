Freddy: Número de mortos no Malawi sobe para 190

Departamento de Gestão de Catástrofes do país informou, esta terça-feira, que o número de mortos subiu de 99 para 190. Chuvas torrenciais que continuam a assolar o país estão a dificultar as operações de resgate.

O número de vítimas mortais provocadas pela passagem do ciclone tropical Freddy no Malawi subiu, esta terça-feira (14.03), dos 99 para os 190. A atualização foi feita pelo departamento de Gestão de Catástrofes do país.

Em comunicado, o departamento diz ainda que, numa altura em que chuvas torrenciais continuam a assolar o país, há ainda a registar 584 feridos e 37 pessoas desaparecidas.

Em Blantyre, capital económica do país, e o distrito mais afetado, as inundações e chuvas danificaram estradas e pontes, o que está a dificultar as operações de salvamento.

Chuvas torrenciais dificultam operações de resgate Foto: Thoko Chikondi/AP Photo/picture alliance

Segundo Estere Tsoka, especialista em emergências da UNICEF no Malawi, está a ser difícil levar ajuda às pessoas afetadas.

"É uma operação desafiante, pois tem havido deslizamentos e por isso as pessoas estão a ficar presas nessas acumulações de lama", disse.

Esta segunda-feira, o Ministério dos Recursos Naturais e Alterações Climáticas advertiu que o ciclone "continuará a causar chuvas torrenciais associadas a rajadas e ventos fortes".

Também o Departamento de Gestão de Catástrofes fez saber que o ciclone poderá provocar precipitações acumuladas entre 400 e 500 milímetros no sul do país antes de perder força na quarta-feira.

O Malawi declarou, esta segunda-feira, o estado de calamidade em várias partes do sul do país.

Este ciclone, que fez uma trajetória em arco raramente observada e é descrito como "fora da norma" pelos meteorologistas, também está a afetar Moçambique, pela segunda vez. Até agora, há a registar 10 mortos.

O Freddy já é um dos ciclones mais duradouros e que realizou uma trajetória mais longa nas últimas décadas, percorrendo mais de 10.000 quilómetros desde que se formou no norte da Austrália, em 04 de fevereiro, e cruzou o oceano Índico até ao sul do continente africano.

O ciclone atingiu pela primeira vez a costa leste de Madagáscar em 21 de fevereiro e, depois de atingir Moçambique, regressou à ilha a 05 de março, onde quase 300.000 pessoas foram afetadas e 17 morreram, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas.