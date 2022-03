Melhores salas de aula

Diébédo Francis Kéré nasceu em 1965 no Burkina Faso, um dos países menos desenvolvidos de África. Kéré era o filho mais velho do chefe da aldeia e o primeiro da sua comunidade a frequentar a escola. A sua sala de aula em Gando foi construída com blocos de cimento e não tinha ventilação, nem luz. Foi aqui que Kéré prometeu um dia melhorar as escolas do país.