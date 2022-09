NOTÍCIAS

Frances Quarcoopome: O retorno ao Gana para construir negócio de sucesso

Criar histórias de sucesso para outras empresas – foi o que motivou Frances Quarcoopome no seu regresso do Reino Unido para o Gana. Dez anos depois do retorno, a sua própria empresa de relações públicas, a Jam Jar, é uma história de sucesso, mostrando que África é um terreno fértil para bons negócios.