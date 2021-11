France Football: Lionel Messi vence a Ballon d'Or 2021

Momento histórico! Lionel Messi conquistou a "Ballon d'Or" pela sétima vez na carreira e iguala o "Rei" do futebol, Pelé. O astro argentino bateu a concorrência de Robert Lewandowski e Karim Benzema.

Se Lionel Messi é um nome que está na eternidade do futebol, a sétima Bola de Ouro coloca o argentino à mesa com o "Rei" Pelé. Ambos somam sete Bolas de Ouro e será difícil serem alcançados. O mais próximo é Cristiano Ronaldo, com cinco troféus, mas já com 36 anos de idade. O duelo pela Bola de Ouro entre os dois poderá ter chegado ao fim, com vitória clara para o argentino de 34 anos.

Já teve melhores anos...

2021 foi um ano de mudanças na vida de Messi. A nível coletivo, pelo Barcelona, ganhou apenas a Taça de Espanha, deixou o contrato acabar e bateu com a porta. O melhor que fez foi ser o melhor marcador da "La Liga" com 30 golos e somou ainda 11 assistências em 35 jornadas. Antes da partida para o PSG, no verão deste ano, Messi concretizou um sonho que faltava: ser campeão pela Argentina.

28 anos depois, a Argentina voltou a ganhar a Copa América e Messi foi o melhor marcador da competição, com quatro golos. Foi a primeira grande conquista de Messi pela seleção principal da Argentina. Para adoçar ainda mais a conquista, foi em casa do eterno rival, Brasil.

A 10 de agosto de 2021, Lionel Messi assinou pelo PSG, num contrato milionário, mas dentro de campo, está longe de encher os olhos. Fez apenas 11 jogos pela equipa francesa, somando quatro golos e três assistências. É verdade que o argentino tem falhado alguns jogos devido a lesões, mas as expectativas são as maiores, ainda para mais quando tem uma constelação de estrelas a acompanhá-lo, como Di Maria, Mbappé, Neymar e por ai fora...