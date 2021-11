A República Francesa é um dos 28 estados-membros da União Europeia. A França é um país composto por várias ilhas e territórios ultramarinos. A sua língua oficial é o francês e a sua capital é Paris.

França foi, durante anos a fio, uma superpotência com forte influência económica, cultural, militar e política não só ao nível europeu, como mundial. A França é um dos países mais desenvolvidos do mundo e possui uma das maiores economias da Europa. Esta nação goza de altos padrões de estilo de vida, além de ter uma das esperanças de vida mais longas do planeta. A França faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). É um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Este país é um dos membros fundadores da União Europeia. É também membro fundador da Organização das Nações Unidas, além de fazer parte do G8, G20, NATO, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Organização Mundial do Comércio (OMC) e União Latina.