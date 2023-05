França: PSG é campeão pela 5ª vez em seis anos

Parisienses conquistam o título pela 11ª vez na história do clube.

É uma notícia que começa a ser habitual no futebol francês: O Paris Saint-Germain é campeão nacional pelo segundo ano consecutivo, o quinto campeonato nos últimos seis anos.

A hegemonia financeira do PSG tem-se refletido dentro de campo, em França. Nas competições europeias, nem por isso.

Numa segunda época com um dos tridentes ofensivos mais temidos da Europa - Messi, Mbappé e Neymar - o título de campeão e a conquista da supertaça de França sabe a pouco para um plantel avaliado em mais de 800 milhões de euros.

Nasser Al-Al-Khelaifi, presidente do PSG, com Lionel Messi Foto: Francois Mori/AP Photo/picture alliance

Não chega "injetar" dinheiro para ganhar "mais além"

Nesta época, o PSG investiu mais de 140 milhões de euros no plantel principal, mas o montante não chegou para avançar na Liga dos Campeões.

Tirando o percurso de 2020, que culminou na final perdida para o Bayern Munique (1-0), o PSG não tem conseguido chegar às fases mais adiantadas da maior competição de clubes do mundo. Nesta época, foi eliminado nos oitavos de final pelo Bayern Munique, por 3-0, e "sem espinhas".

Foi a quinta vez nos últimos sete anos que o PSG caiu nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Kylian Mabppé marcou 40 golos em 41 jogos esta época Foto: Michel Spingler/AP Photo/picture alliance

Mbappé é a estrela

É a grande referência do futebol francês e do PSG. Kylian Mbappé é a âncora da equipa e o jogador mais capaz de resolver nos momentos decisivos.

Nesta época, o avançado francês de 24 anos, em 41 jogos oficiais, somou 40 golos e nove assistências. Depois de uma grande performance no Mundial do Catar, onde foi vice-campeão do mundo e até marcou um "hat-trick" na final, perdida para a Argentina (desempate por grandes penalidades), Mbappé foi a grande figura na Ligue 1, mas na "Champions", jogou limitado frente ao Bayern Munique e isso notou-se na equipa francesa.

Messi vai deixar o PSG no final da época Foto: Christian Kolbert/kolbert-press/IMAGO

Messi de saída, Neymar "em aberto"

Já é de conhecimento público a saída de Lionel Messi, a custo zero, depois de não renovar contrato com os campeões franceses. Uma contratação que, em 2021, causou furor em França.

Quanto a Neymar Jr., protagonista da maior transferência da história do futebol mundial (222 milhões de euros em 2017, proveniente do Barcelona), há algum tempo que se conjetura sobre a sua possível saída do PSG. Recentemente, vários jornais especializados noticiaram que Neymar quer sair para jogar na Premier League.