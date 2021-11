Fortuna de Düsseldorf

O Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. é um clube desportivo alemão, fundado a 5 de maio de 1895, com sede em Düsseldorf, na Renânia do Norte-Vestfália.

As maiores conquistas do clube Fortuna Düsseldorf são o título do campeonato alemão de 1933 e a presença na final da Taça dos Clubes Vencedores de Taças (1978-79), a segunda competição de clubes mais importante na UEFA entre 1960 e 1999. O clube conquistou igualmente a Taça da Alemanha nas épocas 1978–79 e 1979–80. O Fortuna Düsseldorf passou muitos anos em divisões inferiores do futebol da Alemanha e esteve a beira da bancarrota, mas conseguiu vencer a segunda liga em 2018 ("Zweite Bundesliga") e subiu a primeira liga. O seu estádio é a Esprit Arena.