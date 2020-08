Fortes explosões em Beirute

As autoridades libanesas confirmaram que a explosão ocorreu no porto de Beirute esta terça-feira (04.08). O ministro da Saúde, Hassan Hamad, disse que as violentas explosões fizeram pelo menos 25 mortes e mais de 2.500 feridos, nas primeiras estimativas.



"É um desastre em todos os sentidos da palavra", lamentou o ministro da Saúde, enquanto visitava um hospital da capital libanesa para onde estão a ser transportadas algumas das vítimas.

Origem das explosões

As violentas explosões podem ter tido origem em materiais explosivos confiscados e armazenados há vários anos, disse um oficial de segurança libanês. O Presidente libanês, Michel Aoun, convocou esta terça-feira (04.08) uma "reunião urgente" do Conselho Supremo de Defesa e o primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, declarou um dia de luto nacional, na quarta-feira (04.08), "pelas vítimas da explosão".

Cidadão libanês em estado de choque por causa das explosões

"Senti-me como se estivesse perante um terramoto e depois ouvi uma explosão, seguida de outra, que abriram as janelas. Foi mais forte do que a explosão que matou Rafik Hariri", disse uma habitante da cidade, referindo-se ao atentado à bomba, em 2015, que vitimou um conhecido homem de negócios libanês.

A imprensa local transmitiu imagens de pessoas presas nos escombros de prédios, cobertas de sangue e testemunhas disseram que viram dezenas de feridos na área portuária, momentos depois das explosões.

"Os prédios tremeram", disse um morador, na sua conta pessoal do Twitter, relatando que as janelas do seu apartamento tinham se partido com o impacto das explosões.

Ações de salvamento

O porto foi isolado pelas forças de segurança, que só permitem na área elementos da Proteção Civil, ambulâncias e carros de bombeiros, que têm transportado os feridos para os hospitais mais próximos.

Nas proximidades do porto, os sinais de destruição são muito visíveis e há relatos de testemunhas que ouviram as explosões a vários quilómetros de distância.

Situação no Líbano

Na próxima sexta-feira (07.08), o Tribunal Especial do Líbano, com sede na Holanda, deve emitir o seu veredito no julgamento de quatro homens que são suspeitos de pertencerem ao poderoso movimento libanês Hezbollah, acusado de participar no assassinato de Rafik Hariri, em 2005.

O Líbano atravessa a sua pior crise económica das últimas décadas, marcada por uma forte depreciação da moeda, hiperinflação, desemprego elevado e restrições bancárias, que têm alimentado tensões sociais.

Há uma semana, após meses de relativa calma, Israel disse que tinha impedido um ataque terrorista, abrindo fogo contra homens armados que tinham cruzado a demarcação territorial entre o Líbano e Israel.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, atribuiu a tentativa de ataque ao Hezbollah, apesar dos desmentidos deste movimento libanês.