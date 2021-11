MEDIATECA

Fome cresce com pandemia, alterações climáticas e conflitos

As alterações climáticas, os conflitos armados e a pandemia da Covid-19 estão entre os principais desafios do mundo no combate à fome. É o que aponta o Índice Global da Fome divulgado esta quinta-feira (14.10) pela Ação Agrária Alemã. Segundo esta ONG, cerca de 50 países estão a enfrentar sérios problemas com a escassez de alimentos. A África Subsaariana é uma das regiões que mais sofre.