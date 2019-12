FMI revê em alta previsão de crescimento de Cabo Verde em 2019

A missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) esteve em Cabo Verde nas duas últimas semanas em contactos com o Banco Central, membros do Governo, deputados, responsáveis autárquicos, do setor privado e de organizações não-governamentais (ONG).

No final da missão, a chefe da delegação, Kabediy Mbuyi Malangu, mostrou-se satisfeita com o que viu, tendo revisto em alta as previsões do crescimento económico.

"O crescimento para 2019 acreditamos que poderá atingir 5,2%, um pouco acima das projeções iniciais. A inflação mantém-se baixa, o que é bom. O setor da agricultura que sofreu muito com dois anos de seca consecutivos está a recuperar e isso para o crescimento este ano", anunciou.

Em maio deste ano, o FMI previu um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em torno de 4,7%. A chefe da missão do FMI afirmou que todas as metas acordadas com as autoridades cabo-verdianas foram atingidas com excepção das receitas fiscais que ficaram aquém das expectativas, "porque as importações aumentaram", explicou.

"Sempre a subir e nunca a descer"

Visivelmente satisfeito, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, sublinhou que o objetivo é "sempre a subir e nunca a descer." E congratulou-se com a avaliação positiva do FMI e reafirmou o compromisso de continuar a aumentar as receitas domésticas.

"A avaliação é muito positiva, a economia está a crescer, a inflação continua baixa, o quadro monetário é bom e para ser mantido, o sistema financeiro está sólido, as reformas estruturais estão em curso e todos os compromissos assumidos foram conseguidos", afirmou Olavo Correia.

Além da avaliação das políticas económicas, o FMI presta assessoria e assistência técnica ao Governo cabo-verdiano.