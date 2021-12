Fim da greve dos médicos da Urgência do Hospital de São Tomé

A paralisação durou uma semana, com os serviços a serem transferidos para uma instalação provisória, onde, segundo os médicos, "não está estruturalmente concebida para atender na modalidade de urgência".

"Neste momento já houve esta melhoria razoável e retomamos o trabalho em pleno", afirmou hoje a presidente do Sindicato dos Médicos de São Tomé e Príncipe, Benvinda Vera Cruz, recordando que "apesar da paralisação" sempre foram atendidos "os casos graves".

Segundo a médica, foram resolvidos "o problema de climatização, o exaustor, melhoraram o teto, a porta" e pintaram o interior do edifício. "Não está 100%, mas dá para trabalhar", afirmou.

Reivindicações pendentes

Vera Cruz referiu que ainda há "várias reivindicações pendentes" que "o governo pediu um tempo para cumprir" e que o sindicato vai acompanhar porque "ainda estão dentro do prazo".

"Nós só clamamos melhorias para os profissionais de saúde bem como para os utentes," disse.

Com a conclusão das intervenções do Banco de Urgência e o levantamento da paralisação, os pacientes começaram a ser transferidos para as instalações habituais.

Esta terça-feira (21.12), o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus deverá visitar as instalações hospitalares da urgência para verificar a situações dos serviços.