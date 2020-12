Moçambique

Filipe Nyusi pede "máxima prontidão" face ao "silêncio do inimigo"

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, congratula-se pelos avanços que as Forças de Defesa e Segurança estão a alcançar no combate aos insurgentes em Cabo Delgado, mas pede prontidão face ao "silêncio do inimigo".

"Há um ligeiro silêncio do inimigo, mas nós precisamos estar em máxima prontidão", declarou o chefe de Estado moçambicano, citado hoje pela Televisão de Moçambique. Filipe Nyusi falava durante um encontro com um grupo de militares das Forças de Defesa e Segurança na segunda-feira (28.12), em Cabo Delgado. Segundo o Presidente, os resultados das forças governamentais no teatro operacional de Cabo Delgado mostram um relativo avanço, mas isso não deve ser motivo para distração. "Não nos podemos distrair por causa do silêncio do adversário. Continuem firmes e não vacilem", frisou. FDS abateram 37 terroristas Na sexta-feira, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM) disse que as Forças de Defesa e Segurança abateram um total de 37 terroristas e apreenderam 21 armas na última semana em Cabo Delgado. Os resultados anunciados são consequência de operações do 7.º batalhão das Forças de Defesa e Segurança posicionado em Macomia, uma das regiões mais afetadas pelas incursões dos insurgentes, disse à comunicação social Bernardino Rafael, durante uma visita à sede daquele distrito localizado a 176 quilómetros da capital provincial de Cabo Delgado (Pemba). A violência armada em Cabo Delgado começou há três anos e está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 560 mil deslocados, sem habitação, nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba. Algumas das incursões passaram a ser reivindicadas pelo grupo jihadista Estado Islâmico desde 2019. O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado A dor da perda e da impotência Um olhar que diz mais do que mil palavras, a imagem poderia ser "sem legenda". Foi depois de um ataque à aldeia "Criação", Muidumbe, a primeira investida terrorista ao distrito, em novembro de 2019. Os insurgentes começaram os seus ataques em Cabo Delgado em outubro de 2017.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Histórias de vida reduzidas a cinzas Desde então, a matança e destruição passaram a ser visitas assíduas da região. Como ninguém quer ser anfitrião, os aldeões fugiram. Em finais de outubro, Muidumbe e outros distritos sangraram de novo e a população fugiu. Muidumbe está praticamente nas mãos dos terroristas, tal como Mocímboa da Praia, desde agosto.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Quase todos os caminhos vão dar a Pemba O único desejo destes residentes de Mueda é conseguir um canto no camião para chegar à capital provincial de Cabo Delgado. Mas a disputa entre pessoas e os seus próprios pertences ameaça deixar alguém para trás. Desde meados de outubro, Pemba recebeu cerca de 12 mil deslocados. Inicialmente, recebia à volta de mil deslocados por dia.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Quando o mato passa a ser melhor que o lar Para muitos em Cabo Delgado, ter um teto deixou de ser sinónimo de segurança. Conseguir manter a vida, mesmo sem casa, passou agora a ser a meta. Os bichos passaram a ser mais cordiais que os irmãos terroristas, as estrelas melhores que o teto e os arbustos melhores que as paredes. Famílias procuram refúgio nas matas, onde caminham por dias dominados pelo medo, sem comida e sem norte.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Um abraço amigo em Pemba Estes deslocados chegam de Quissanga. Mas também chegam à praia de Paquitequete, Pemba, deslocados vindos de vários lugares. Todos tentam escapar ao terror. Muitos fixam-se aqui, onde recebem apoio de ONGs, associações, indivíduos e do Governo. Há até quem abra as portas da sua casa para os receber, mesmo não os conhecendo.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Crise humanitária faz brotar solidariedade infinita A falta de quase tudo faz despertar solidariedade que chega de todo o lado. Para quem está longe, uma angariação de fundos e bens materiais é a opção. Já cuidar dos deslocados na praia de Paquitequete, atendendo-os nas suas necessidades, é o que faz quem está no terreno. Na praia, há jovens que chegam de madrugada para dar amor a quem precisa.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Uma fuga rodeada de perigos O medo é tanto que nem a sobrelotação parece intimidar os deslocados internos. No começo de novembro, mais de 40 pessoas morreram a tentar chegar a Pemba num naufrágio entre as ilhas do Ibo e Matemo.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Pemba a rebentar pelas costuras O "boom" de deslocados é tão grande que o sistema de serviços básicos para a população, como água e saneamento, está no limite. Antes desta nova vaga de deslocados, a capital de Cabo Delgado tinha 204 mil habitantes. Agora, tem mais de 300 mil.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Começar nova vida noutro chão O Governo criou um comité de gestão para esta crise humanitária. Afirma que está a criar novas aldeias, centros de reassentamento, infrastruturas e a parcelar terras para acomodar os deslocados. Embora esteja garantida a segurança, as suas raízes estão noutro chão.

O desterro forçado dos deslocados em Cabo Delgado Que futuro? Por enquanto não há resposta. Mas há deslocados que se vão "desenrascando" para sobreviver. Muitos dizem que não querem viver de mão estendida. Por exemplo, quem tem barco vai à pesca ou trasporta mercadorias. Outros entretêm-se a jogar futebol. Vão cuidando das suas vidas. Mas para os que não têm alternativas, que são a maioria, correrão riscos de entrar para o mundo do crime? Autoria: Nádia Issufo



