Filipe Nyusi inicia visita à Índia

O Presidente da República, Filipe Nyusi já está na Índia para uma visita de quatro dias a convite do primeiro-ministro local. À sua chegada, Nyusi foi recebido por Narendra Modi.

Através da sua página oficial na rede social Facebook, o Presidente moçambicano referiu que tem uma agenda de trabalho bastante carregada.

Nyusi reuniu-se esta manhã com o primeiro-ministro indiano, para depois encontrar-se com o ministro do Estado de Gujarat e com o secretário de Estado do Petróleo e Gás da Índia, antes de visitar, durante a tarde, a Feira de Gujarat.

Ainda hoje, o chefe do Estado reúne-se com a comunidade moçambicana que vive na Índia e amanhã, dia 10, discursará na cimeira de Gujarat, que tem lugar no centro de Convenções de Ahmedabade.

Na sua deslocação à Índia, Nyusi faz-se acompanhar pela primeira-dama, Isaura Nyusi, pelos ministros da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, dos Recursos Mineiras e Energia, Carlos Zacarias e ainda pelo vice-ministro dos Negócios estrangeiros, Manuel Gonçalves.