Filipe Nyusi exonera primeiro-ministro

Em comunicado, a Presidência da República informa que, "no uso das competências que lhe são conferidas", Filipe Nyusi exonerou Carlos Agostinho do Rosário do cargo de primeiro-ministro.

Não são adiantadas as razões para o afastamento.

Em despacho presidencial separado, o chefe de Estado moçambicano exonerou também Lídia de Fátima da Graça Cardoso do cargo de vice-ministra da saúde, refere o comunicado de imprensa consultado pela DW África.

Carlos Agostinho do Rosário estava no cargo desde janeiro de 2015

Na quarta-feira (02.03), Nyusi já tinha afastado seis dos seus 18 ministros.

Adriano Afonso Maleiane foi exonerado do cargo de ministro da Economia e Finanças, enquanto Ernesto Max Tonela deixou o cargo de ministro dos Recursos Minerais e Energia.

Carlos Mesquita foi exonerado do cargo de ministro da Indústria e Comércio, e João Machatine deixou a liderança do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.

Foram também exonerados Augusta Maita, ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, e Carlos Siliya, ministro dos Combatentes.