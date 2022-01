FIFA "The Best" 2021 | Robert Lewandowski é (novamente) o Melhor Jogador do Mundo

Para a FIFA, órgão que tutela o futebol mundial, não há dúvidas: Robert Lewandowski é o melhor jogador do mundo.

O "predador" teve um grande ano 2021 a nível individual. Terminou a época 2020/21 como o melhor marcador da Bundesliga, pela quarta vez consecutiva, feito inédito no futebol alemão. Outro registo inédito e que parecia inalcançável era o recorde de golos de Gerd Müller, lenda do futebol alemão. Em 1972, o antigo avançado do Bayern Munique havia marcado 40 golos na Bundesliga. Ora, passados 49 anos, Robert Lewandowski, em 29 jornadas, marcou 41 golos!

E porquê "predador"? Lewandowski terminou o ano 2021 com 69 golos marcados, igualando o registo de Cristiano Ronaldo em 2013. A nível coletivo, o avançado polaco conquistou o Mundial de Clubes FIFA, Bundesliga e a Supertaça da Alemanha.

Robert Lewandowski

O Melhor Jogador Masculino da FIFA é atribuído ao jogador mais notável do futebol masculino, votado por um júri internacional composto pelos atuais treinadores de todas as equipas nacionais masculinas (um por equipa), capitães (um por equipa) e um jornalista especializado de cada país e adeptos registados no FIFA.com.