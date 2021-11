Federação Internacional de Futebol (FIFA)

A Federação Internacional de Futebol, mais conhecida pelo acrónimo FIFA, é a instituição internacional que dirige as associações de futsal, futebol de praia e futebol.

A Federação Internacional de Futebol é um organismo fundado em Paris a 21 de maio de 1904 mas com sede em Zurique, na Suíça. Ao todo possui mais de 200 países e territórios associados. A definição das regras do futebol são não apenas da responsabilidade da FIFA, mas também de um comité designado International Football Association Board (IFAB). Em conjunto com a FIFA, trabalham com seis confederações continentais que organizam competições na sua área de atuação, seguindo as especificações centrais: CONMEBOL (América do Sul), CONCACAF (América do Norte, América Central, Caribe, Guiana e Suriname), a UEFA (Europa), a AFC (Ásia e Ásia), a CAF (África) e a OFC (Oceania).