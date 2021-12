Moçambique

Família de Mariano Nhongo vive em situação precária

Família do falecido líder da Junta Militar da RENAMO saiu das matas após a sua morte em combate com as tropas governamentais em outubro passado. Mariano Nhongo deixou quinze filhos e onze netos. Alguns continuam desaparecido após alegado rapto por membros das forças governamentais. A viver em Chirassicua, distrito de Nhamatanda, centro do país, a família enfrenta dificuldades.