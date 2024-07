Falta arroz no mercado da Guiné-Bissau

"Estão-nos a acusar de que escondemos o arroz. O problema é que não há arroz no mercado [...] porque uma empresa importadora trouxe arroz para abastecer o mercado, mas já há dois meses que não consegue descarregar no porto de Bissau", afirmou Aliu Seidi.

O presidente da Associação Guineense de Retalhistas acusa o Ministério dos Transportes de ser o responsável pela falta de arroz no mercado.

"A culpa é do Governo, Ministério dos Transportes. Se não há condições [de descarga], que digam aos comerciantes para que não tragam navios com mercadorias", observou Seidi.

Dados do Governo indicam que a Guiné-Bissau consome, por ano, cerca de 200 mil toneladas do arroz, base da dieta alimentar no país, das quais cerca de 140 mil são importadas de países do sudoeste asiático, China, Bangladesh, Índia e Vietname.

Falta arroz no mercado guineense; o arroz não chega ao país Foto: DW/B. Darame

Apenas cerca de 60 mil toneladas do arroz são produzidas no país. Nos últimos dias, de acordo com Aliu Seidi, o mercado guineense "praticamente ficou sem arroz" para venda ao consumidor final.

O diretor-geral do Comércio, Lassana Fati, confirmou à agência de notícias Lusa que "houve rutura do arroz no mercado", mas que a situação vai ser resolvida nos próximos dias com a atracagem no porto de Bissau de um navio de um comerciante com cerca de 22 mil toneladas de arroz.