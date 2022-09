"Falsos e sem direção": Cidadãos macuas ofendidos com insultos de general

As palavras do general na reserva Eduardo da Silva Nihia, que afirmou no início do mês que "os macuas são falsos e sem direção", estão a criar revolta no seio da população. O general, membro sénior da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), acusa os cidadãos da etnia de permitirem a derrota do partido no poder em cinco dos sete municípios da província.

Em Nampula, o assunto tem causado acesos debates e protestos nos cafés e nas redes sociais. Felizardo Mucussete, um dos cidadãos que se sentem ofendidos, pede à FRELIMO um pedido de desculpas públicas: "A FRELIMO deve distanciar-se. Ao agir assim, não seria o primeiro caso, como agiu recentemente depois dos pronunciamentos do general Alberto Chipande", considera.

O ex-ministro da Defesa e membro da Comissão Política da FRELIMO denunciou, em julho, a existência de tribalismo nas instituições do Estado. E deu o exemplo do julgamento das "dívidas ocultas", explicando que a maioria das pessoas no banco dos réus é do sul do país, faltando outras.

Sede da FRELIMO em Nampula

Para o académico moçambicano Arcénio Cucu, as declarações do general na reserva Eduardo da Silva Nihia podem prejudicar a FRELIMO nas próximas eleições, em 2023 e 2024.

Mas Nihia ainda pode redimir-se, acredita o académico. "Estamos a falar de um partido que tem uma certa história. De certeza que vai saber encontrar mecanismos para que este tipo de situações não belisquem a sua imagem", explica.

Reação cautelosa

A FRELIMO, apesar de tudo, ainda goza de certas vantagens, acrescenta Arcénio Cucu.

"A oposição em Moçambique é bastante fraca e fragmentada. Veja só, mesmo depois desses pronunciamentos, os partidos com assentos na Assembleia da República não se posicionaram", salienta.

De forma cautelosa, naquela que foi a primeira reação de um quadro do partido, Eneas Comiche, membro da Comissão Política e chefe da brigada central que apoia a província de Nampula, disse que a FRELIMO está coesa e ganhará as próximas eleições com o apoio dos nampulenses.

"O ambiente é de unidade e coesão. Os nampulenses sentem que efetivamente têm um papel a desempenhar no desenvolvimento económico, social e cultural", garante.

No fim de semana, durante a XII conferência provincial da FRELIMO, em Nampula, o general na reserva Eduardo da Silva Nihia não recebeu votos suficientes dos camaradas e perdeu o lugar de membro do Comité Central do partido.