Facebook fechou quase 200 perfis falsos que visavam países africanos

10 dicas para tornar o seu Facebook mais seguro

7. Desinstalar a app do Facebook

Se quisermos diminuir o acesso do Facebook aos nossos dados privados, uma das medidas mais importantes é remover a app do Facebook do telemóvel e passar a abrir a plataforma através de um browser e do endereço www.facebook.com. A app tem a permissão para registar pormenores de chamadas telefónicas como os números ligados ou a duração das chamadas. Usar o Facebook no browser impede este acesso.